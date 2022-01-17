Депутат комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и бывший заместитель главы партии Ральф Штегнер заявил, что для запуска газопровода «Северный поток — 2» не осталось препятствий. Об этом он заявил в интервью газете «Известия».

Политика спросили, может ли ФРГ по требованию Украины приостановиться проект. Штегнер уточнил, что для запуска «СП2» необходимо выполнить лишь ряд требований.

«Северный поток — 2» — это экономический проект, который, быть может, не все поддерживают, но в Германии есть намеки на достижение согласия в этой области. Если рамочные условия кардинально не изменятся, а я этого не вижу в ближайшее время, то проект будет запущен», — заявил Штегнер.

По его словам, несмотря на некоторые разногласия между партиями в немецком правительстве, по запуску «Северного потока — 2» можно будет договориться.