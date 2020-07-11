В ГБР рассказали о перспективах уголовных дел против Порошенко

«За целый год работы мы, следователи, не получили от правоохранительных органов и спецслужб оперативной информации, которая бы могла разоблачить Порошенко. Мы, следователи, работали сами по себе, а ведь мы работаем на «давальческом сырье» от оперативников. О чем это говорит? Правоохранительная система недееспособна. Мы регистрировали все заявления по делам с возможным участием Порошенко. Мы регистрировали и расследовали все, но мы же не можем гарантировать, что все эти дела превратятся в обвинительные акты! А от нас, как я понимаю, ждали именно такого подхода — чтобы количество дел равнялось количеству подозрений. Но так невозможно», — заявил Корецкий в интервью изданию «Цензор НЕТ».