Число ликвидированных наемников, подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, увеличилось до семи.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил шеф национальной полиции Леон Шарль.

Ранее сообщалось об уничтожении четырех подозреваемых.

«Семь подозреваемых в причастности к убийству президента были убиты в ходе полицейских операций, проходивших при поддержке населения», — сказал глава полиции на пресс-конференции. Он подтвердил, что трое из убитых — иностранцы.

Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз находится в критическом состоянии. Власти Гаити заявляли, что произвели шесть задержаний среди подозреваемых в причастности к убийству президента.