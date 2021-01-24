В ФРГ заявили об угрозе судов в случае остановки «Северного потока — 2»

Министр окружающей среды Германии Свенья Шульце рассказала, какие правовые последствия могут ожидать Берлин, если ФРГ решит остановить проект «Северный поток — 2».
В интервью медиагруппе RND она напомнила, что решение о строительстве газопровода приняли «много лет назад», он почти готов и «одобрен в правовом порядке».

«Я могла бы представить себе и другие решения. Но если бы мы остановили проект сейчас, мы бы частично нанесли ущерб, говоря о надежности правовых решений, и, вероятно, столкнулись бы с судебным разбирательством», — добавила Шульце.

| 2021-01-24T01:38:42+04:00 24 января 2021, 09:03|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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