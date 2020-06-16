В ФРГ считают, что присутствие войск США в стране уже не способствует безопасности

Присутствие американских войск в Германии больше не вносит вклад в безопасность республики. Такое мнение выразил во вторник на пресс-конференции депутат Бундестага от фракции Левой партии Клаус Эрнст.

«У меня ощущение, что американское присутствие в ФРГ, особенно в том, что касается атомного оружия, больше не нужно», — отметил он. «Я не думаю, что оно существенно повышает безопасность федеративной республики», — полагает Эрнст.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил о том, что его страна намерена сократить численность своего воинского контингента на территории ФРГ до 25 тыс. человек, если Берлин не заплатит за их размещение и не вернет долги НАТО. В настоящий момент, по словам хозяина Белого дома, в Германии размещены 52 тыс. американских военнослужащих. (ТАСС)