В Физули в качестве дара Туркменистана будет построена мечеть.

Об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам встречи высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном.

«Находясь в Физули, Гурбангулы Мяликгулыевич выступил с предложением построить в этом городе мечеть в качестве дара Туркменистана. И я с благодарностью принял это предложение. Хотя прошел всего месяц, уже готов архитектурный эскиз мечети и в ближайшее время будет заложен ее фундамент», — добавил глава государства.