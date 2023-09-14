Болгария создаст на своей территории военный городок для размещения многонациональной боевой группы НАТО. Стоимость проекта оценивается в более чем 100 миллионов левов, (более чем 50 миллионам евро). Об этом, как сообщает ТАСС, объявил министр обороны Тодор Тагарев в ходе заседания парламентской комиссии по обороне.

«Строительство необходимой инфраструктуры, включая казармы, здания для хранения военной техники, и дорожную сеть для многонациональной боевой группы НАТО, обойдется нам в более чем 100 миллионов левов. В итоге создастся небольшой городок, и база должна быть готова к 2025 году», — отметил министр. По его словам, окончательное решение о месте размещения военного городка пока не принято, но часть необходимых средств будет предоставлена НАТО. Боевая группа может быть размещена на двух военных базах в Ямболском районе на юго-востоке Болгарии.

Правительство Болгарии также объявило о согласии на подписание меморандума о намерениях с Минобороны Украины. Документ предусматривает широкий спектр сотрудничества в области обороны, включая научное и технологическое сотрудничество, развитие военного образования и науки, обмен опытом по подготовке и применению вооруженных сил, разработку военных технологий, медицину и другие области взаимного интереса.

Основная часть офицерского состава приедет на базу в Болгарии из Италии. Около тысячи военнослужащих из боевой группы в настоящее время уже находятся в Болгарии. Они дислоцируются на базе США в населенном пункте Ново-Село. (moscowtimes.ru)