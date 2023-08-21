В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Физули.

Как сообщает АПА, 21 августа очередная колонна переселенцев была отправлена из жилого комплекса “Гобу Парк 3” в Гарадагском районе города Баку. На этом этапе в город Физули переселены еще 24 семьи — 68 человек.

Семьи поселятся в восстановленных домах в городе Физули.

Таким образом, в городе Физули обеспечено постоянное проживание 47 семей, то есть 158 человек.