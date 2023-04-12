Сотрудниками Физулинского районного отдела полиции продолжаются интенсивные мероприятия по выявлению боеприпасов и взрывчатых веществ на заброшенных военных позициях на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом сообщили # в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД).

В ходе очередных мероприятий, проведенных на территории района, были обнаружены и переданы по назначению 5 пулеметов, 5 автоматов, 1 гранатомет, 1 противотанковый ракетный комплекс «Фагот», 1 снайперская винтовка, 1 ручная граната, 3 968 патронов различного калибра и другие боеприпасы.