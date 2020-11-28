В Физули автомобиль подорвался на мине, погибли четверо

Вооруженные силы Армении, отступающие в результате успешных операций Азербайджанской Армии, совершили очередные провокационные действия и преступления против наших мирных жителей, использовав уже новые методы.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, 28 ноября в 15:20 граждане Азербайджанской Республики Гаджиев Шакир Магеррам оглу, Гаджиев Фирудин Магеррам оглу, Гусейнов Зульфугар Адыширин оглу и Адилзаде Зибейда Шакир гызы при следовании по освобожденному от оккупации селу Ашагы Сеидахмедли Физулинского района на автомобиле марки «Тойота» с государственным регистрационным номером 90-BL-558 погибли, наехав, по предварительной версии, на противотанковую мину.

Сотрудники прокуратуры незамедлительно осмотрели место происшествия и тела, была назначена судмедэкспертиза, выполнены другие процессуальные действия.

По факту в прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (планирование, подготовка, развязка, ведение агрессивной войны), 116.0.6 (осуществление широкомасштабных разрушений, не вызванных военной необходимостью) и др. УК АР, проведение следствия поручено Следственному управлению Генпрокуратуры.

Сотрудники прокуратуры выполняют в настоящее время интенсивные следственные действия.