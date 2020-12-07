В Евросоюзе убеждены в необходимости продолжать диалог с Турцией

Европейский союз убежден в необходимости продолжать диалог с Турцией, заявил, по сообщению Агентства Анадолу, глава МИД Германии Хайко Маас по итогам заседания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

«В принципе, мы считаем, что ЕС должен продолжать диалог с Турцией», — заявил он.

Маас отметил, что Германия ищет пути восстановления диалога между Турцией, Грецией и греческой общиной Кипра, однако успеха добиться не удается.

«Вопрос Турции будет обсужден на саммите лидеров стран ЕС», — сказал Маас.

По его словам, страны ЕС должны прийти к единогласному мнению «о реакции на действия Турции в Восточном Средиземноморье».