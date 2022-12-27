Депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский заявил, что вступление Грузии в Евросоюз прямо связано с делом экс-президента Михаила Саакашвили.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает «Грузия Online».

Таким образом член группы европейских консерваторов и реформаторов прокомментировал слова лидеров «Грузинской мечты» о неуместности проведения параллелей между Саакашвили и европейской перспективой страны.

«Параллели между делом Саакашвили и вступлением Грузии в Евросоюз имеют фундаментальное значение. Они неразделимы. Европарламент никогда не поддержит вступление Грузии в Евросоюз, если задержанный экс-президент умрет в тюрьме», — заявил Яцек Сариуш-Вольский.