В Европарламенте призвали использовать «Северный поток – 2» против России

Председатель крупнейшей в Европарламенте фракции Европейская народная партия Манфред Вебер призвал Евросоюз при необходимости использовать проект «Северный поток – 2» (СП-2) в качестве политического инструмента против России. Такое заявление он сделал 6 марта изданию Der Spigel.

По мнению Вебера, так как германское правительство не собирается останавливать строительство газопровода, ЕС нужно использовать его «в качестве рычага во внешней политике».

Политик заявил, что проект «экономически стабилизирует систему» российского лидера Владимира Путина, которая действует против ЕС и его государств-членов.

Как отметил Вебер, если российские власти не вернутся к партнерскому сотрудничеству, то «трубопровод не сможет работать в полной мере».

Он также призвал Европу «отказаться от своей наивности в отношениях с Путиным и другими геополитическими игроками».

Накануне глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев по итогам встречи со статс-секретарем МИД ФРГ Мигелем Бергером заявил, что Германия подтвердила свою заинтересованность в реализации проекта «Северный поток – 2».

В частности, по словам Косачева, Германия понимает все риски и проблемы, которые связаны с сохранением основного варианта транзита российского газа в Европу через Украину.

4 марта морское управление Дании сообщило, что завершить реализацию планируется в конце сентября текущего года. Речь идет о работах возле острова Борнхольм, куда для укладки труб направили суда «Фортуна» и «Академик Черский». Для дальнейших работ привлекут судно-трубоукладчик «Академик Черский».

1 марта стало известно, что власти ФРГ рассматривают реализацию проекта вне зависимости от антироссийских санкций. Отмечалось, что Берлин обсудит с Вашингтоном отмену санкций против этого трубопровода, как только сенат американского конгресса утвердит кандидатов на все посты.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Соединенные Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода. Под угрозами санкций из проекта вышел ряд европейских компаний — партнеров проекта, в частности 4 марта это сделала немецкая компания Uniper (iz.ru).