В ЕС призвали США пересмотреть решение о выходе из ВОЗ

Министры иностранных дел стран Евросоюза в ходе переговоров с госсекретарем США Майком Помпео призвали Вашингтон пересмотреть решение покинуть Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщил на пресс-конференции по итогам видеоконференции Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Мы обсудили намерение США выйти из ВОЗ, призвав Соединенные Штаты пересмотреть этот шаг, так как для решения глобальных проблем необходимы многосторонние инструменты», — сказал Боррель.

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что «сейчас, как никогда ранее, существует необходимость в многостороннем подходе».

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты прекращает отношения с ВОЗ из-за отказа организации реформироваться.

Глава Белого дома также обвинил ВОЗ в занижении масштабов распространения коронавируса нового типа в интересах Китая. (haberler.com)