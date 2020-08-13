В ЕС предупредили Лукашенко о возможных санкциях

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в четверг, 13 августа, призвал президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить репрессии против народа и приступить к переговорам с обществом. «Ситуация в Беларуси вызывает серьезную обеспокоенность. После президентских выборов, состоявшихся в прошлое воскресенье, Александр Лукашенко и власти Беларуси должны прекратить репрессии против белорусского народа и начать переговоры с широкими слоями общества», — написал он в своем блоге, опубликованном на сайте Европейской внешнеполитической службы.

По его словам, в последнее время белорусы ясно показали, что стремятся к демократии и уважению прав человека. Существенные политические перемены являются предварительным условием для дальнейшего развития отношений между Брюсселем и Минском.

Глава европейской дипломатии заявил, что выборы в Беларуси «не были ни свободными, ни справедливыми». Последовавшие после них протесты означают мужественную демонстрацию белорусами недоверия к официальным результатам выборов и стремление населения к переменам. (DW)