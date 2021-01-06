В ЕС не признали новый состав Национальной ассамблеи Венесуэлы

Евросоюз не признает новый состав Национальной ассамблеи Венесуэлы и продолжит поддерживать лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом заявил в среду официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

«Евросоюз не признает новый состав парламента Венесуэлы, и мы продолжим поддерживать единственного [с точки зрения Брюсселя] законно избранного представителя Венесуэлы Хуана Гуайдо», — заявил он. — Для нас Хуан Гуайдо — это единственный демократически избранный партнер, который представляет ассамблею, избранную в 2015 году, поскольку мы не признаем новый состав парламента. Дискуссия между странами ЕС по отношениям с Венесуэлой продолжается».

6 декабря в Венесуэле прошли парламентские выборы, на которых граждане избрали 277 депутатов парламента. Победу на них одержал проправительственный «Великий патриотический полюс». Значительная часть противников действующего правительства, которым принадлежало большинство в прошлом составе парламенте, в том числе Гуаидо, отказалась от участия в голосовании и признания его результатов. Избранные 6 декабря депутаты приступили к работе во вторник.(ТАСС)