Москва слишком эмоционально и нервно реагирует на инициативы других стран — США и Запада по нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Как передает Sputnik-Армения, об этом заявил журналистам спикер парламента Ален Симонян.

«У Москвы есть роль. Она не может не быть, поскольку там размещены российские миротворцы. Но, тем не менее, я считаю лишними те лихорадочные движения и нервные реакции, которые поступают из Москвы. Они более эмоциональны, чем должны быть», — сказал он.

Симонян считает, что реакция российской стороны должна быть более спокойной и сдержанной. В Москве должны понимать ситуацию, и что у Армении есть свои интересы, которую она должна обеспечивать «вопреки геополитической ситуации, чьим-либо желаниям или ревности».