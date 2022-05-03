Во время акций протеста в Ереване утром 3 мая, по состоянию на 10:00 задержаны 70 человек. Как сообщает Report со ссылкой на «Sputnik Армения», об этом заявили в пресс-службе полиции Армении.

Демонстрантов подвергли приводу по ст. 182 Кодекса об административных правонарушениях (неподчинение законным требованиям полиции).

Армянские СМИ сообщают, что среди задержанных – сын второго президента Армении Роберта Кочаряна – Левон Кочарян.

Как заявил журналистам вице-спикер парламента от блока «Айастан» Ишхан Сагателян, в Ереване одновременно проходят порядка 20 акций протеста.