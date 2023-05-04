В Ереване в среду полиция задержала подростка из Волгограда Ярослава Иноземцева, которого в России судили по обвинению в подготовке теракта в школе. Задержание было оформлено на максимальный срок в 72 часа, после чего должен состояться суд о его возможной экстрадиции в Россию. Сам 17-летний Ярослав считает дело против него сфабрикованным из-за его политической позиции. В России суд признал его невменяемым и приговорил к принудительному психиатрическому лечению.

Как сообщила изданию «Сота» мать Иноземцева Юлия, уже в полиции её сын по совету адвоката «Армянской Хельсинкской группы» написал прошение о предоставлении ему политического убежища в Армении. Ярослав заявил полицейским, что в России ему грозит опасность.

В Ереване Юлия и Ярослав Иноземцевы оформляли визы, чтобы уехать в Европу. Из России юноше помогли уехать волонтеры проекта «Дозор», о его отъезде стало известно в марте. По словам Юлии Иноземцевой, о местонахождении подростка российским силовикам сообщил его отец — как она считает, чтобы добиться возвращения бывшей супруги. После этого армянская полиция произвела задержание.

Как стало известно изданию Sota, в среду вечером Ярослава Иноземцева отпустили из отделения полиции. Его мать сообщила, что пока не знает о процессуальном статусе сына, однако полицейские посоветовали ему просто гулять по Еревану и заверили, что «всё будет хорошо». (svoboda.org)