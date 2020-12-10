В Ереване задержали более 40 участников акций протеста

Более 40 участников акций протеста в Ереване, требовавших отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, доставлены в полицейские участки, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе полиции республики.

10 декабря у здания правительства Армении прошла акция протеста с требованием отставки Пашиняна, ряд участников заблокировали центральный проспект Тиграна Меца, после этого полиция начала задержания. Протестующие провели также шествие по центральным улицам столицы.

«На данный момент в полицейские отделения доставлены 42 участника акций протеста», — сказал собеседник агентства.