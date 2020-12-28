В Ереване задержали более 30 участников акций протеста

Свыше 30 участников акций протеста в Ереване, требовавших отставки премьера Армении Никола Пашиняна, были доставлены в понедельник в полицейские участки, в том числе в рамках уголовного дела по статье «хулиганство», сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции страны.
Акция протеста у здания парламента состоялась в понедельник в день проведения внеочередного заседания законодательного органа. Само здание было оцеплено полицией. Протестующие закидали яйцами машины депутатов, произошла стычка депутата правящей фракции «Мой шаг» Сисака Габриеляна с оппозиционерами.
«В полицейские участки за административные правонарушения были доставлены 17 человек. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». В рамках этого дела были подвергнуты приводам 14 человек», — сказал собеседник агентства.