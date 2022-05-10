Число доставленных в полицию участников шествий оппозиции, сопровождаемых перекрытием дорог в Ереване, возросло до 61. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Ранее оппозиция начала шествие из четырех административных районов Еревана — Нор-Норк, Малатия-Себастия, Ачапняк, Эребуни. Группы под руководством оппозиционных депутатов и представителей внепарламенских сил направились к площади Франции, перманентно перекрывая улицы и блокируя движение общественного транспорта. На некоторых улицах возникли стычки между правоохранителями и участниками шествия.

В полиции отметили, что все доставленные проходят по статье 182 Кодекса об административных правонарушениях (невыполнение законного требования полиции).

Со 2 мая в Ереване возобновились акции протеста, организованные оппозиционными силами. Участники протестного движения требуют отставки властей Армении из-за политики по Карабаху.