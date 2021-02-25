В Ереване родители солдат протестуют против отправки своих детей в Карабах

Перед зданием министерства обороны Армении собрались несколько десятков родителей солдат, служащих в Нагорном Карабахе. (Как видно, вопреки совместному заявлению руководителей Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года, граждане Армении все еще проходят военную службу в Карабахе — ред.) Одни требуют вернуть их детей, другие же пытаются не допустить возвращения в Карабах солдат, приехавших в отпуск, сообщает «Спутник-Армения».

Ранее ведомство распространило сообщение о том, что группа военнослужащих и их родственники попытались помешать возвращению солдат на места постоянной дислокации, в результате чего на территории части произошли беспорядки, а некоторые солдаты, пользуясь ситуацией, самовольно покинули часть. Военным все же удалось отправить часть солдат на места постоянной дислокации, однако другим удалось скрыться.

Родственники сбежавших солдат пришли к Минобороны. Одна из женщин перед камерами кричала и требовала «уважения к солдатам и их родителям, видевшим ужасы 44-дневной войны».

«Я не хочу, чтобы мой сын служил в Карабахе, пусть отправляют куда угодно, но только в пределах Армении. Наших детей насильно посадили в машины, для нас это неприемлемо», — говорит в свою очередь отец одного из солдат.