У здания правительства группа граждан проводит акцию протеста против установления азербайджанских таможенных пунктов на автодороге Горис-Гафан Сюникской области.

Как передает «Арменпресс», акцию протеста инициировал депутат фракции «Айастан» Гегам Манукян, когда стало известно, что на участке дороги Горис-Гафан Азербайджан будет осуществлять пограничный и таможенный контроль.

Граждане пытались войти в здание правительства, чтобы задать вопросы членам правительства, однако сотрудники полиции не позволили им этого.