Активисты оппозиционных движений, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, перекрыли ереванский Киевский мост (также известен как Большой Разданский мост), сообщает ТАСС.

Мост перекинут над глубоким ущельем, над рекой Раздан. Он соединяет центральный район города — Кентрон — и район Малатия-Себастия с районом Арабкир.

На место прибыл спецназ полиции Армении «Красные береты», который проводит задержания активистов.

Ранее армянская оппозиция возобновила акции неповиновения с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.