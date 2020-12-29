В Ереване проходит шествие оппозиции

Несколько сотен сторонников оппозиционного «Движения за спасение родины» во вторник начали шествие по улице Кочар в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает ТАСС.

«Армения без Никола! Никол должен уйти!» — скандируют участники оппозиционного шествия.

Протестующих сопровождают около сотни полицейских, которые не пытаются препятствовать проведению акции или задерживать активистов. Как сообщил журналистам один из инициаторов акции протеста, член оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Гегам Манукян, участники шествия планируют направиться к зданию Специальной следственной службы.