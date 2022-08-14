Днем 14 августа на оптовом рынке «Сурмалу» в Ереване произошел взрыв, после чего начался пожар, которому присвоена третья категория. На место происшествия отправился пожарно-спасательный отряд, затем еще два», — сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС Армении.

Предположительно, в результате взрыва на ереванском рынке погибли люди, точно число жертв неизвестно. По одной из версий, начал гореть склад пиротехники.

Данный рынок расположен недалеко от центра Еревана. Официальная причина взрыва пока не называется.

Ранее утверждалось, что на место происшествия сначала выехали шесть боевых расчетов пожарно-спасательных отрядов, затем еще два, а также машины скорой помощи.