В Ереване оппозиция собрала многотысячный митинг

Многотысячный митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна начался в субботу после полудня на площади Свободы в центре Еревана.

Как передает Repoet со ссылкой на ТАСС, несмотря на сильный снег, участники демонстрации, организованной оппозиционным «Движением за спасение родины», продолжают прибывать на площадь.

«Мы не требуем банальной смены власти. Пашинян и его команда должны уйти, чтобы наша страна не превратилась в турецкий вилаят. Ситуация очень тяжелая, все граждане, которые понимают всю серьезность ситуации, должны прибыть на площадь Свободы», — заявил один из лидеров оппозиционного движения, экс-глава Службы нацбезопасности Артур Ванецян.

В Армении с 10 ноября не прекращаются акции протеста с призывами к отставке Пашиняна. Оппозиция возлагает на него ответственность за экономические и социальные проблемы.

Сам Пашинян заявляет, что готов подать в отставку с условием, что основные оппозиционные силы подпишут меморандум о проведении досрочных парламентских выборов, до которых он сохранит статус и.о. премьера. Оппозиция же не соглашается на досрочные выборы, если и.о. главы кабмина будет Пашинян.