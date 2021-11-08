В то время когда в Азербайджане отмечали День Победы в Ереване в понедельник, 8 ноября, состоялся митинг оппозиции, приуроченный к годовщине окончания боевых действий в Карабахе. Главное требование собравшихся – отставка премьер-министра Пашиняна и его правительства.

После июньских выборов в парламент это был первый большой митинг, созванный оппозиционным блоком «Айастан» («Армения») второго президента республики Роберта Кочаряна. По разным данным, на площадь Свободы в Ереване пришли от десяти до двенадцати тысяч человек.

Несмотря на то, что после тяжелого поражения в карабахской войне партии Никола Пашиняна удалось победить на парламентских выборах, внутриполитический кризис, последствия войны в стране преодолеть не удалось. Дело дошло до того, что на приглашение Пашиняна к диалогу, оппозиция заявила, что будет говорить с ним лишь по вопросу его немедленной отставки.

Как сказал DW депутат парламента от блока «Айастан» Гегам Манукян, «люди, оказавшиеся во власти, не способны обслуживать интересы армянского народа». По его словам, потому и назрела необходимость перехода от акций гражданского неповиновения к «всеармянскому национальному сопротивлению». «Уже с сегодняшнего дня, 8 ноября, мы начинаем новый этап борьбы с властью Пашиняна», — сказал политик. «После позорного поражения в карабахской войне Пашинян не способен вести достойные переговоры, и пока мы не потеряли всё, нужно всеми способами добиться его отставки», — подчеркнул депутат.