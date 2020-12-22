В Ереване оппозиция призвала армию и полицию присоединиться к ним

Оппозиционный кандидат в премьер-министры Армении, первый глава правительства независимой Армении Вазген Манукян призвал армию и полицию присоединиться к оппозиционному движению и совместными усилиями добиться отставки премьер-министра Никола Пашиняна. На митинге 22 декабря он заявил, что Армения по сути находится в состоянии войны, и по законам военного времени все слои общества должны объединиться.

«Мне до сих пор было стыдно за народ, за государство, стыдно за то, что мы до сих пор не скинули этого человека», — сказал он.