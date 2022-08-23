На площади Республики в Ереване несколько сотен оппозиционных активистов собрались с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Как передают армянские СМИ, в поветске дня один вопрос — отставка Пашиняна.

Как заявил инициатор акции, бывший посол Армении в Польше Эдгар Казарян, оппозиционеры намерены провести встречу с Пашиняном.

«У меня такое впечатление, что он не в здании правительства, но ничего, может и приехать. Налогоплательщики купили для него машины на $2 млн, у него также есть вертолет. Пусть использует их и приедет в здание правительства, чтобы с нами встретиться», — сказал он.

Собравшиеся на площади слушают патриотические песни и скандируют антиправительственные лозунги.

Полиция несет усиленную службу.

Перед зданием правительства выстроен кордон.