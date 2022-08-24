Как передает ТАСС, об этом сообщил источник в экстренных службах региона.

По словам собеседника, утром среды к Ройзману пришли силовики и он был задержан.

Помощница Ройзмана Лейла Гусейнова подтвердила агентству задержание политика и добавила, что в квартире, в частном музее Невьянской иконы и офисах фонда Ройзмана проходят обыски.

Максимальное наказание по статье 280.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил России») предусматривает до пяти лет лишения свободы.