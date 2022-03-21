Правительство Египта объявило о введении фиксированных цен на несубсидируемый государством хлеб во избежание неконтролируемого повышения стоимости на ключевой продукт египтян. Об этом сообщило в понедельник издание Elwatan, передает ТАСС.

В соответствии с распоряжением кабинета министров, цена на 45-граммовую лепешку-рагыф из белой муки зафиксирована на уровне 50 пиастров, на 65-граммовую — в размере 75 пиастров и на 90-граммовую — 1 фунт. Килограммовая упаковка хлеба будет продаваться по 11,5 ег. фунтов. Вводится фиксированная цена и на популярные в народе продолговатые булочки фино, которые должны отпускаться по цене 50 пиастров за 40-граммовую булочку.

Новая цена установлена на три месяца и предусматривает крупные денежные штрафы для продавцов (от 100 тыс. до 5 млн для крупных ретейлеров) за нарушение ценовой политики. Как отмечается, решение правительства было принято после наблюдаемого в последние три недели резкого роста цен на хлеб, которые продавцы объясняют повышением стоимости муки и энергоносителей вследствие российско-украинского кризиса. При этом указ кабмина не касается лепешек из муки грубого помола, которые полностью дотируются государством. В целях стимулирования рынка власти пообещали отпускать муку пекарням по ценам начала февраля.