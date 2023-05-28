Советник по правовым вопросам Министерства культуры Египта Эссаам Рефаат подал жалобу в местную Генпрокуратуру на платформу Netflix. Он считает, что стриминг нарушил ряд египетских законов, выпустив байопик «Царица Клеопатра». Рефаат требует, чтобы фильм убрали с платформы и запретили к показу, пишет Egypt Independent.

Чиновник подчеркивает, что Netflix не получил разрешения на пересмотр художественной идеи сериала и способа ее воплощения на экране. Стриминг также не посоветовался с Министерством культуры Египта относительно того, как показывать историческую египетскую фигуру.

Проект Netflix, считает Рефаат, можно трактовать как историческую подделку. По его словам, этим сериалом стриминг проявил неуважение к египетской культуре культуре, общественной жизни Египта и археологическому наследию страны. Рефаат требует, чтобы стриминг удалил сериал с платформы и чтобы шоу навсегда запретили к показу.

Премьера мини-сериала «Царица Клеопатра» состоялась 10 мая на Netflix. Главную роль в шоу исполнила темнокожая актриса Джада Пинкетт Смит.