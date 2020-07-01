В Эфиопии 50 человек погибли в столкновениях после убийства певца

По меньшей мере 50 человек погибли в эфиопском штате Оромия в ходе беспорядков, вспыхнувших после убийства музыканта и политического активиста Хаакаалуу Хундессаа. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой местные власти.

«Мы не были готовы к такому развитию событий», — заявил официальный представитель правительства штата Гетачев Балча. Он добавил, что среди погибших есть как демонстранты, так и сотрудники службы безопасности.

Ранее Reuters со ссылкой на главврача центральной больницы города Адама (штат Оромия) Меконнена Фейсса сообщал о восьми погибших и 80 пострадавших в ходе беспорядков. Позднее в столице Эфиопии Аддис-Абебе произошли три взрыва, данные о количестве жертв и другие подробности произошедшего пока не последовали.(ТАСС)