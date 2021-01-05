В Джорджии пройдут определяющие выборы в Сенат

Второй тур выборов в Сенат состоится во вторник в американском штате Джорджия, на кону будут сразу два мандата. От результатов голосования зависит, смогут ли республиканцы сохранить контроль над верхней палатой Конгресса США или уступят его демократам. Это, в частности, окажет большое влияние на то, какими будут минимум два первых года правления избранного президента США Джозефа Байдена.

Второй тур проводится сейчас, поскольку по результатам волеизъявления жителей Джорджии в ноябре 2020 года ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов, что необходимо для избрания в Сенат по законам штата.

С 14 декабря граждане голосуют досрочно — на участках или по почте. Этим правом воспользовались уже более 3 млн человек — почти 39% зарегистрированных избирателей штата. По оценкам местных СМИ, из-за того, что многие жители решили проголосовать по почте, на подведение итогов может потребоваться до нескольких дней. (ТАСС)