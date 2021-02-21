В ДР Конго число умерших от лихорадки Эбола выросло до четырех

Число умерших в текущем месяце от лихорадки Эбола на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) увеличилось до четырех. Об этом сообщило в воскресенье агентство France-Presse со ссылкой на министра здравоохранения провинции Северное Киву Эжена Назнзу Салита.\

«На текущий день на территории провинции выявлено шесть случаев заболевания, вызываемого вирусом Эбола (БВВЭ), — отметил он. — Четверо инфицированных умерли, последняя смерть зафиксирована 20 февраля».

Первый в нынешнем году случай инфицирования вирусом Эбола был выявлен 1 февраля в Бутембо, в провинции Северное Киву. В больницу обратилась женщина, у которой в минувшем году БВВЭ переболел муж. Через два дня она умерла. Власти провинции объявили о начале 12-й вспышки вируса Эбола на территории ДР Конго. Район Бутембо был одним и эпицентров 10-й вспышки вируса Эбола, которая произошла с 1 августа 2018 года по 25 июня 2020 года. В это время заразились 3 470 человек, 2 287 умерли.