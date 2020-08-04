В докладе для ООН говорится, что КНДР продолжает ядерные разработки

Северная Корея продолжает разрабатывать ядерное оружие, и некоторые страны считают, что она могла уже разработать миниатюрные ядерные устройства, передает Рейтер со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН.
В докладе независимых экспертов, контролирующих санкции ООН, приводятся выводы ряда стран, что последние шесть ядерных испытаний в Северной Корее, вероятно, помогли ей разработать «миниатюрные ядерные устройства, которые можно поместить в боеголовки баллистических ракет», пишет агентство.
«КНДР продолжает свою ядерную программу, включая производство высокообогащенного урана и строительство экспериментального легководного реактора. Одна из стран-членов (ООН — ред.) предполагает, что КНДР продолжает производство ядерного оружия», — приводит агентство выдержку из доклада.
Как отмечается в докладе, одна из стран считает, что Северная Корея «может стремиться к дальнейшему развитию миниатюризации» технологий, чтобы разработать несколько новых систем боеголовок.
Промежуточный доклад представили в понедельник Комитету по санкциям Северной Кореи Совбеза ООН.(РИА Новости)