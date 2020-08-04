В докладе для ООН говорится, что КНДР продолжает ядерные разработки

В докладе независимых экспертов, контролирующих санкции ООН, приводятся выводы ряда стран, что последние шесть ядерных испытаний в Северной Корее, вероятно, помогли ей разработать «миниатюрные ядерные устройства, которые можно поместить в боеголовки баллистических ракет», пишет агентство.