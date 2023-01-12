Турция и Катар обсудили вопросы укрепления сотрудничества между двумя странами в военной сфере и сфере безопасности. Как сообщает Агентство Анадолу, обсуждения прошли на пятом заседании Высшего военного комитета Турции и Катара в Дохе.

Как сообщили в Минобороны Катара, в заседании приняли участие начальник Генштаба ВС Турции генерал Яшар Гюлер и глава Генштаба ВС Катара Салим бин Хамед Акил ан-Набит, а также высокопоставленные военные чины двух стран.

Детальной информации о заседании не приводится. После заседания Гюлер посетил посольство Турции в Дохе, а также Командование объединенных сил Турции и Катара.

С созданием Высшего стратегического комитета между Катаром и Турцией в 2014 году был достигнут большой прогресс в двусторонних отношениях, особенно в оборонной и военной областях.

В соответствии с «Совместным соглашением между Турецкой Республикой и Государством Катар о создании Высшего стратегического комитета», подписанным 19 декабря 2014 года, было налажено сотрудничество между двумя странами в области военной подготовки и оборонной промышленности и ВС Турции в Катаре была предоставлена ​​военная база.

В соответствии с соглашением турецкие вооруженные силы дислоцированы в Катаре. При этом на планомерной основе проводятся совместные военные учения.