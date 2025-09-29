Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху извинился перед Катаром за удар по Дохе.

Нетаньяху провел телефонный разговор с катарским премьером Мухаммедом бен Абдель Рахманом бен Джассимом Аль Тани, в котором принес извинения за нарушение суверенитета страны. Он также выразил сожаление из-за гибели сотрудника службы безопасности при атаке, передает rbc.ru со ссылкой на n12.co.il.

Целью удара Израиля по Катару в начале сентября была группировка ХАМАС, и «ничего больше», заявил ранее Нетаньяху в интервью Fox News. По его словам, Израиль напал не на Катар, так же как США «напали не на Пакистан, когда уничтожали бен Ладена». Основатель «Аль-Каиды» Усама бен Ладен был убит во время спецоперации США в Пакистане в мае 2011 года.

Израильская армия сообщала, что удар был нанесен по членам ХАМАС, которые руководили операциями во время нападения на Израиль.

Целью были глава политбюро ХАМАС Халед Машаль, лидер группировки в секторе Газа Халиль аль-Хайя, а также член движения Захер Джабарин. Катар подтвердил, что удар был нанесен в Дохе по зданию, где проживают несколько членов политбюро ХАМАС, но осудил действия Израиля. Аль Тани счел их предательством и «государственным терроризмом», а обвинения в «укрывательстве террористов» — безрассудными.

После атаки Катар, который был одной из ключевых площадок и посреднических стран в переговорном процессе между Израилем и ХАМАС наряду с Египтом и США, приостановил посреднические усилия и потребовал извинений от Израиля для их возобновления.