В Дании эксгумируют миллионы норок

В Дании эксгумируют четыре миллиона норок, которые были забиты на зверофермах и в спешке захоронены на военном полигоне на западе страны — после обнаружения случаев заражения этих животных мутировавшим штаммом коронавируса SARS-CoV-2. Об этом представители правительства страны сообщили в воскресенье, 20 декабря.

Сотни «зомби-норок», как их окрестили местные СМИ, после захоронения — в результате образования газов при разложении — стали подниматься из-под земли.

Это привело к жалобам местных жителей, высказавших опасения из-за возможности заражения источников питьевой воды и озера, в котором официально разрешено купаться. Последнее находится менее, чем в 200 метрах от полигона.

Правительство получило поддержку в парламенте страны — Стортинге — и решило извлечь останки зверьков, чтобы впоследствии сжечь их, сообщили в министерстве по вопросам сельского хозяйства и продовольствия.

К работам, однако, приступят не ранее мая 2021 года, когда угроза заражения людей COVID-19 при эксгумации будет сведена к нулю. (DW)