При взрыве на автозаправочной станции «Нафта-24» на севере Махачкалы погибли 30 человек, в том числе трое детей, сообщает МЧС.

В больницах находятся 66 человек, заявил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко. «Врачи сейчас делают все возможное, борются за каждую жизнь. Лечебные учреждения обеспечены всем необходимым», — сказал Фисенко. Как уточняет МЧС, всего пострадали 105 человек.

По данным следственного управления СК РФ по Дагестану, возгорание произошло в здании станции технического обслуживания автомобилей на перекрестке улицы Кулинской и Федерального шоссе (село Новокули, окраина Махачкалы). Последовал взрыв, в результате которого пожар перекинулся на АЗС, где взорвались две цистерны. Предварительно, в эпицентре оказался автобус, в котором находились дети, пишет Shot.

Также огонь от заправки распространился на ближайшие дома, началась экстренная эвакуация жителей, писал телеграм-канал Mash. Сотрудники полиции уводили людей от места происшествия из-за угрозы повторного взрыва, сообщили в администрации города.

Площадь пожара достигла 600 кв. м. В его тушении участвовали более 260 человек и 80 единиц техники, докладывало МЧС. Полностью потушить пожар удалось спустя почти четыре часа после взрыва — в районе 00:45 по местному времени (01:45 по бакинскому).

Для транспортировки пострадавших в Дагестан направили спецборт МЧС. «Всем тяжелопострадавшим специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России будут обеспечены консультации ведущих врачей для определения наиболее эффективной тактики лечения и целесообразности эвакуации в Москву», — отметили в ведомстве.

Прокуратура Дагестана начала проверку по факту произошедшего, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК; максимальное наказание — десять лет лишения свободы).

Кроме того местные власти перекрыли подачу газа в Кумторкалинский район на фоне угрозы повторного взрыва.

Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим в результате взрыва. Семьям погибших предоставят помощь в размере 1 млн руб., получившим тяжкий вред здоровью — 400 тыс. руб., а получившим легкие травмы — 200 тыс. руб.

Также Меликов объявил 15 августа днем траура по погибшим. «В день траура на всей территории республики будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телеканалам предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи», — сообщила администрация главы региона. (moscowtimes.ru)