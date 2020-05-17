В Дагестане около 700 человек умерли от пневмонии вне коронавирусной статистики

В Дагестане 29 человек умерли с подтвержденным коронавирусом и 657 человек с внебольничной пневмонией, заявил в воскресенье, 17 мая, министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов в интервью блогеру Руслану Курбанову в сети Instagram. Среди умерших, по словам министра, более 40 врачей.

Всего в республике, рассказал Гаджиибрагимов, коронавирусом и внебольничной пневмонией заболели 13 697 человек, в то время как, по официальным данным, в Дагестане выявлено 3280 случаев коронавируса, 1570 заразившихся выздоровели.

Отвечая на вопрос, почему коронавирус считают отдельно от внебольничной пневмонии, Гаджиибрагимов пояснил: «Лабораторными исследованиями по подтвержденным случаям в республике изначально занимались подразделения Роспотребнадзора. Потом подключились подведомственные Минздраву лаборатории. Но с пневмониями работали только подразделения Роспотребнадзора». По его словам, медики Дагестана лечат все внебольничные пневмонии так же, как и пациентов с COVID-19. (DW)