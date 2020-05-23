В числе погибших в авиакатастрофе в Пакистане оказалась топ-модель Зара Абид

Пакистанская модель Зара Абид была одной из пассажиров самолета, разбившегося 22 мая в Карачи. Пилоты не смогли посадить самолет из-за того, что не открылось шасси. Они связались с диспетчером аэропорта и сообщили, что идут на второй круг вокруг взлетно-посадочной полосы. Вскоре связь пропала, через минуту самолет с более, чем 100 людьми на борту, упал на жилые дома.

Спасатели нашли под обломками двух человек живыми. Семья Зары надеялась до последнего, что назовут ее имя. Но этого не произошло.

— Индустрия моды потеряла Зару Абид в авиакатастрофе сегодня,- написала в твиттер дизайнер Хадиджа Шах.

Фотографы, которые работали с моделью, рассказывают, что снимки с Зарой всегда получались динамичными и живыми. По сообщениям друзей в соцсетях, брат девушки отправился на место крушениясамолета, чтобы лично искать ее тело (kp.ru)