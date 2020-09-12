В Чили продлили режим катастрофы из-за коронавируса

Президент Чили Себастьян Пиньера решил продлить действие режима катастрофы (одна из разновидностей режима чрезвычайного положения), введенного в стране 18 марта из-за распространения коронавируса. Как передает ТАСС, об этом сообщила пресс-служба администрации главы государства.

«Администрация президента сообщает о продлении режима катастрофы на территории Чили на 90 дней«, — говорится в сообщении.

Правительство не исключило, что режим может быть отменен раньше, «если ситуация в сфере здравоохранения будет позволять сделать это».

Напомним, что согласно последнему распоряжению главы государства, режим катастрофы должен был действовать в Чили до 14 сентября. Ранее министр внутренних дел и общественной безопасности республики Виктор Перес сообщил, что по окончании этого срока он будет продлен еще «примерно на 10 дней» с тем, чтобы избежать вспышки заболевания в преддверии намеченного на 25 октября референдума по конституционной реформе.

Режим катастрофы позволяет властям Чили объявлять в стране комендантский час, вводить карантинные ограничения, привлекать военных для обеспечения порядка.