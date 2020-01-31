В Чили более 30 полицейских пострадали в ходе протестов

По меньшей мере один человек погиб и более 30 полицейских пострадали в Чили в ходе столкновений между протестующими и силовиками, вспыхнувших после гибели футбольного болельщика. Об этом сообщил в четверг телеканал 24 Oras.

По его данным, одного из манифестантов сбил автобус, который был угнан в ходе беспорядков. Один из полицейских доставлен в больницу с серьезными ожогами, которые он получил из-за попадания бутылки с зажигательной смесью в автобус с сотрудниками правоохранительных органов. Всего задержаны более 40 человек.

Поводом для манифестаций, которые переросли в столкновения, стала гибель болельщика футбольного клуба «Коло-Коло». Молодой человек был сбит машиной полиции у стадиона во вторник.

В ходе беспорядков были разграблены три супермаркета и сожжены несколько автобусов.(ТАСС)