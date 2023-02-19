Похоже, у курдских организаций Армении какой-то свой взгляд на необходимость достижения всеобъемлющего мира в нашем регионе. На днях представители курдской общины Армении провели акцию протеста возле офиса ООН в Ереване по случаю 24-ой годовщины ареста Абдуллы Оджалана. Об этом сообщает News.am.

Протестующие считают, что Оджалан «осужден безосновательно, и призывают весь мир оказать давление на Турцию с целью освобождения последнего, а также обратить внимание на предвзятую политику турецких властей в отношении курдов».

«Оджалан смог выявить и представить искажение истории. Сейчас весь мир понимает, что он не виноват. ООН должна использовать все свои рычаги, чтобы освободить Оджалана из тюрьмы», — заявил глава курдской общины Армении, депутат парламента от правящей партии «Гражданский договор» Князь Гасанов.

Протестующие передали письмо в офис ООН в Армении, в котором представили свои требования международному сообществу.

Мало того, Гасанов заявил и о том, что из-за разрушительного землетрясения пострадали почти все курдонаселенные местности Турции и Сирии – десятки тысяч человек погибли, получили ранения, многие остались без крова. «Почти 90% пострадавших и раненых в результате землетрясения – курды. Мы пришли, чтобы выразить поддержку курдскому народу, пострадавшему от землетрясения, почтить память жертв, а также сказать, что турецкие власти преднамеренно не обращают внимания на страдания курдского народа, не спешат помогать, вытаскивать людей из-под завалов, не ликвидируют последствия землетрясения. Мы осуждаем бездействие турецких властей. На этом фоне мы также просим международное сообщество воспользоваться своими возможностями и освободить нашего лидера Абдуллу Оджалана», — сказал он.

По словам же сопредседателя комитета «Курдистан» Сло Дрбояна, турецкое правительство лишь перед камерами всё представляет так, как будто предпринимаются меры для ликвидации последствий землетрясения, но на самом деле оно ничего не делает. «На самом деле посылают несколько спасательных групп, вот, мол, помогают, но помощь оказывают сами люди. Помощи властей Турции вообще не видно», — заключил он.

Любопытно, конечно, на что нацелены эти выступления представителей курдской общины Армении? Интересам каких сил они служат? Кем, по-вашему, является А. Оджалан? Разве это не вдохновитель терроризма? Заслуживает ли он освобождения? И насчет курдонаселенных районов – неужели помощь пострадавшим от землетрясения сейчас оказывается по национальному признаку? Понятно, что это ложь, высосанная из пальца. И вновь встает вопрос – в чем же тогда цель этих выступлений курдов в Ереване?

На эти вопросы # ответил известный эксперт по региону, заместитель директора киевского Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

Он предполагает, что за этими выступлениями в Ереване стоят совсем другие, внерегиональные силы.

«Курдское движение представлено разными течениями и группами, которые по многим вопросам имеют отличные или даже противоположные точки зрения. Например, за последние полгода одни курды сопротивлялись иранским властям, другие, по сообщениям СМИ, прибыли в составе группы иранских военных на оккупированные Россией территории Украины, чтобы консультировать российскую армию применять иранские дроны. Также в Сирии и Ираке — одни курдские группы взаимодействуют с американской армией, другие видят своим основным союзником московские власти и имеют тесные контакты с российскими спецслужбами», — рассказал эксперт.

Интересной, по его словам, представляется позиция курдских организаций в Армении.

«Как известно, на фоне катастрофического землетрясения в Турции впервые по взаимному согласию сторон была открыта турецко-армянская граница. Правительство Армении выразило соболезнования народу Турции, а власти направили гуманитарную помощь. Страшная катастрофа открыла окно возможностей для определенной, пусть осторожной, нормализации двусторонних отношений между Анкарой и Ереваном.

Мы видели кадры помощи греческого правительства народу Турции и то? как искренне благодарили турки всех, кто пришел им на помощь в это страшное время.

На этом фоне, если проанализировать месседжи курдов, протестующих под представительством ООН в Ереване, то, кажется, их главная задача — представить действия правительства Турции как преступные и усложнить для властей Армении углубление взаимоотношений между двумя странами. Это вполне укладывается в российское видение ситуации, в которой Армения должна оставаться максимально изолированной в регионе страной, “окруженной крепостью”, экономически и политически зависимой от одного центра влияния», — отметил Данилов.

Независимо от того, что на самом деле имели в виду представители курдских организаций на этом митинге, объективно они способствуют продвижению российских интересов, заключил региональный исследователь.