Сегодняшний день, 20 декабря, объявлен в Аргентине общенациональным выходным.

Соответствующий указ издан правительством страны в честь победы сборной на ЧМ-2022.

Во вторник в центре Буэнос-Айреса пройдет чемпионский парад с участием национальной команды Аргентины.

В указе говорится, что выходной объявлен для того, «чтобы аргентинцы смогли мирно отпраздновать успех и разделить радость вместе с игроками и тренерским штабом».

Согласно указу, банки, финансовые организации и Министерство экономики Аргентины будут работать сегодня лишь до 12 часов местного времени, при этом мобильные банковские услуги будут доступны в штатном режиме. (spoert.ru)