Еще до Второй Карабахской Войны российский политолог Александр Дугин писал, что карабахская проблема может быть решена только в региональной плоскости, т.е. усилием региональных держав.

По формуле Дугина в этом случае Россия выступит в качестве нейтрального государства, Турция поддержит Азербайджан, а Иран займет проармянскую позицию.

Предложение политолога и философа Александра Дугина сразу вызвало негативную реакцию. Нет, дело не в том, что Россия вовсе не является нейтральным государством, а в том, что Иран не является проармянским государством, т.к. Тегеран не раз выступал с заявлениями, осуждающими агрессивную политику Еревана против соседнего Азербайджана. Плюс, между Ираном и Азербайджаном всегда существовали весьма тесные отношения, даже в этногенезе азербайджанского народа иранский фактор сыграл не меньшую роль, чем тюркский.

Но время показало, что Дугин прав. В последнее время мы сами вновь убедились в этом – теперь всем понятно, что Иран не заинтересован в разрешении карабахского вопроса в пользу Азербайджана. Просто-напросто, мы до сих пор в основном занимались тем, что обманывали себя, изображая из Ирана друга и союзника Азербайджана.

Но тут была, как говорится, еще одна загвоздка. Дело в том, что, как заметили чуть выше, Тегеран не раз осуждал армянскую агрессию против Азербайджана. Но все оставалось на бумаге, на деле же Иран продолжал развивать и строить тесные отношения с Арменией.

Плюс, дело не только в Иране. То же самое можно сказать про Францию. Когда ее назначили сопредседателем Минской Группы, в Азербайджане все говорили, что этого не стоит делать, потому что во Франции проживает солидная армянская диаспора, это государство ведет весьма проармянскую политику. Но к сожалению, все это не было услышано нашими властями. Они возражали тем, что другого кандидата Армения не поддержит. Мы писали и говорили, что, тем лучше, значит будет всего два сопредседателя: Россия и США.

Власти Азербайджана надеялись и думали, что им удастся убедить Францию и последняя поддержит правое дело Азербайджана. Результаты подобных ожиданий и надежд, как говорится, налицо…

Одним словом, теперь весьма напряженное время. Но мы в связи с последними событиями в Иране, вовсе не спешим делать поспешные выводы. Но уже прошло больше пятидесяти дней, погибло больше сотни людей. Сами иранские политические наблюдатели заявляют, их страна обязательно изменится, она не останется прежней. Но мы поддерживаем более умеренные оценки, потому что со стороны иранских властей не видим каких-то конкретных уступок.

Плюс, мы должны подумать о собственной безопасности. Иран нам сопредельная, соседняя страна. Там проживают около тридцати миллионов азербайджанцев. Все это заставляет нас держать процессы под пристальным вниманием. До сих пор мы занимались тем, что убеждали южного соседа в своей искренности, в том, что мы не строим каких-то коварных планов против Тегерана. Но Тегеран продолжал и теперь продолжает мутить воду. Поэтому мы должны выразить моральную и информационную поддержку нашим южным соотечественникам. Безусловно, все это надо тщательно обдумать, стараться делать все в пределах безопасности.

Чтобы отвлечь внимание иранского общества, Тегеран в принципе может спровоцировать какие-то провокации. Плюс, последние события, особенно, украинская война, показали, что даже демократический и прогрессивный Запад не намерен воевать из -за постсоветской страны с кем-то.

Безусловно, Азербайджан вовсе не одинок в плоскости своей безопасности. Еще заметим, что Иран не является ядерной державой, как Россия. Но мы должны действовать исключительно в пределах безопасности.

Украинская война, последние акции протеста в Иране, заявление США о том, что мы освободим Иран, создают впечатление, что, так или иначе, идет новый раздел мира.

Чуть выше заметили, что Иран не является ядерной державой, как Россия, поэтому Запад может, даже должен поступать весьма решительным образом, несмотря на то что в этом процессе Тегеран, снабжая Россию дронами, находится в одном геополитическом лагере с Москвой.

В иранском вопросе одним из наиболее заинтересованных государств является Азербайджан, который имеет тридцать миллионов соотечественников в соседней стране. Тут оба сценарии – превращение Ирана в светское государство или его распад на отдельные национальные единицы — глубоко затрагивают интересы Баку. Мы должны участвовать в этом процессе, но, как говорится, не забывая собственную безопасность и жизненные интересы…