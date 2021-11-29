Медики в понедельник официально подтвердили появление в Чехии штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщило Чешское радио.

«Омикрон» подтвержден результатами повторных анализов, проведенных жительнице города Либерец на севере страны. Она побывала в Намибии, откуда вернулась домой через ЮАР и ОАЭ. Женщина вакцинирована от коронавируса. Заболевание у нее протекает в легкой форме.

Женщина находится в изоляции, как и еще восемь человек, прилетевших с ней в Чехию. Медики проверяют на наличие вируса граждан, которые в последние дни были с ними в контакте.